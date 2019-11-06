В Минске во дворе жилого дома в яме для ремонта коммуникаций нашли труп мужчины

По предварительной информации, вечером 3 ноября 57-летний мужчина во дворе одного из жилых домов столицы упал в находящуюся за ограждением яму, выкопанную при проведении коммунальных работ.

Тело мужчины без признаков жизни вскоре было обнаружено жителем близлежащего дома на глубине около 2,5 метров, сообщает Telegram-канал СК.

По данному факту районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия выясняются.