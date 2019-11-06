Минчанин завел служебный роман с замужней женщиной, в итоге сначала его шантажировал ее супруг, а после сама бывшая возлюбленная. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В конце октября к оперативникам Фрунзенского РУВД Минска обратился 54-летний минчанин. Он рассказал, что завел служебный роман с замужней 36-летней женщиной. Об этом узнал ее 44-летний супруг и решил воспользоваться ситуацией. «Он начал шантажировать любовника. Угрожал передать его жене копию переписки и пикантные фотографии. Стоимость неразглашения тайны оценил в $3 тыс. — минчанин согласился», — рассказала Ольга Чемоданова.

Через какое-то время к ловеласу обратилась уже бывшая возлюбленная с требованием еще $3 тыс. «Мужчина сообщил об этом в милицию. Подозреваемую сыщики задержали во время сделки, за которой наблюдал муж женщины. Оказалось, что супруги в сговоре», — отметила Ольга Чемоданова.

В отношении фигурантов Заводским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК (вымогательство, совершенное группой лиц). Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Как отметили в Главном управлении уголовного розыска МВД, подобные случаи – редкость, однако милиция советует не предпринимать самостоятельных шагов в решении таких проблем. Необходимо обратиться в правоохранительные органы, специалисты которых помогут изобличить злоумышленников. По возможности нужно фиксировать незаконные требования — телефонные разговоры, интернет-переписки, записки на бумаге и т.д.