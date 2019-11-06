Президент РФ Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. С таким предложением он выступил на заседании Совета по русскому языку.

«По поводу «Википедии»… Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде… Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Напомним, в июле этого года в Минкомсвязи разработали законопроект о правилах выделения субсидий научному издательство «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) на создание и функционирование энциклопедического портала. Как отмечается в законопроекте, средства на создание конкурента «Википедии» должны укладываться в лимиты, выделяемые Роспечати. Также в документе говорится, что издательство «Большая Российская энциклопедия» сможет тратить эти деньги на аренду помещений и зарплату сотрудникам, которые займутся созданием портала, а также на оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы, осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры, использование архивных материалов и разработку софта.

В конце сентября стало известно, что за три года правительство планирует выделить на реализацию проекта почти 1,7 млрд рублей (около 684,5 млн рублей в 2020 году, 833,5 млн рублей в 2021 году и 169,9 млн рублей в 2022 году). В этом году субсидия БРЭ на создание портала составила 302,2 млн рублей. Таким образом, общая стоимость реализации проекта составит без малого 2 млрд рублей.

В октябре издательство БРЭ объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020–2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала. Материалы закупки содержали подробную концепцию платформы, которой предстоит стать отечественным аналогом «Википедии». Эта концепция гласит, что будущая энциклопедия призвана защитить современное знание от «размывания», а пользователей Сети – от недостоверной информации.

«В условиях лавинообразного роста любого рода фальсификаций (в том числе научных, исторических, статистических, демографических данных) и фейковых сообщений, генерируемых некоторыми СМИ и частными пользователями Сети, особенно актуальной нам видится задача создания подлежащей обновлению и пополнению базы безопасной (то есть верифицированной научным сообществом) информации, что особенно важно для нашей целевой аудитории», – сообщила руководитель управления маркетинговых коммуникаций БРЭ Анна Синицына, подчеркнув, что все материалы портала «будут свободны от идеологической или политической окраски и будут носить сугубо научный и просветительский характер».

Базу для новой энциклопедии составят свыше 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004–2017 годах, а также справочные материалы Энциклопедического словаря. Расширением и уточнением статей займутся авторское и экспертное сообщества, а также научные редакции портала. По оценкам авторов концепции, аудитория портала в России может составить около 10 млн человек (период при этом не уточняется), а архитектура платформы должны быть рассчитана на 15 млн уникальных посетителей в сутки. У «Википедии» посещаемость в России, по данным Mediascope, в июле 2019 года составила 29,4 млн пользователей (2,9 млн пользователей в сутки).