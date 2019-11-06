Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт по интеграции в Союзном государстве к 1 декабря, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает БЕЛТА.

«Мы работаем над тем, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам. У нас запланирован на 19 ноября союзный Совмин, мы с Дмитрием Медведевым договорились, что после него все время, сколько необходимо, сможем посвятить обсуждению дорожных карт», — сказал Сергей Румас.

По его словам, в обсуждении 19 ноября будут участвовать все министры, которые отвечают за сферы, где остались несогласованные позиции.

Глава белорусского правительства уточнил, что дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора — на уровне глав государств.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.