Посольство Катара скоро начнет работу в Беларуси — дипломаты уже прибыли

Четвертый раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара состоялся в Минске 5 ноября. Среди обсуждаемых тем был и вопрос открытия в Минске диппредставительства Катара. Подробности сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую — Генеральный секретарь Министерства иностранных дел доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дали оценку современному состоянию и перспективам развития белорусско-катарского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание на консультациях уделили вопросам открытия Посольства Государства Катар в Минске, которое начнет работу в ближайшее время. В Беларусь уже прибыли два катарских дипломата для открытия.

Кроме того, белорусский и катарский дипломаты обсудили вопросы расширения двусторонних торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов. Руководители белорусской и катарской делегаций обменялись мнениями по вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке и в европейском регионе, а также обсудили взаимодействие двух государств в рамках ООН и других многосторонних международных организаций.

Фото: mfa.gov.by