Польшу беспокоит интеграция Беларуси и России, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских и американских политиков.

Запад опасается, что российско-белорусский союз изменит баланс сил в Европе.

При этом глава МИД Польши Яцек Чапутович уверен, что на Беларусь оказывают давление. Поэтому страны Запада должны оказать ей помощь для сохранения суверенитета.

Бывший помощник министра обороны США Александр Вершбоу выразил мнение о том, что Беларусь не пойдет путем Украины или Грузии. Но страны Запада должны следить за белорусско-российской интеграцией.