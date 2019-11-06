Около Дроздов на деньги шейхов ОАЭ построят Международный финансовый центр

Во время встречи с премьер-министром ОАЭ глава белорусского государства предложил построить в Минске Международный финансовый центр.

Разработка концепции находится на финальной стадии.

Основной площадкой для постройки рассматривается берег реки Свислочь у водохранилища Дрозды площадью до тысячи гектаров. Здесь будут находиться развлекательная, туристическая и деловая зоны, а также международный выставочный комплекс.

Планируется внесение изменений в генплан столицы для вывода из оборота пахотных земель. Концепцией занимаются арабские шейхи. К реализации проекта они приступят сразу после его подписания Лукашенко.