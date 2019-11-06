28-летняя девушка из Орши потеряла 2500 рублей, поверив телефонному звонку от имени службы безопасности банка.

Беседовавший с ней человек заявил, что служба безопасности проверяет степень защищенности ее счета. Для этого девушке необходимо сообщить ему цифры кода, который вскоре придет на её телефонный номер.

Получив SMS, оршанка выполнила указания мошенника и сообщила ему код, после этого диалог прервался. Через некоторое время девушка попыталась снять деньги со своего счета, но оказалось, что баланс практически равен нулю.

Добычей киберпреступников стали 2500 рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 212 УК — хищение путем использования компьютерной техники, сообщает УВД Витебского облисполкома.