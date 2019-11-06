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За три фестивальных дня в рамках конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік» показали восемь кинолент, три из которых признаны лучшими 5 ноября в кинотеатре «Пионер». Высшую награду присудили ленте из Нидерландов.

Золотой «Лістападзік» за лучший фильм — у киноработы режиссера Стивена Ваутерлода «Мое невероятное лето с Тесс» (Нидерланды, Германия) по мотивам книги Анны Вольц. Десятилетний Сэм проводит каникулы с семьей на голландском острове Терсхеллинг, его брат случайно получает травму ноги. Несчастье оборачивается для Сэма знакомством с девочкой Тесс, которая хочет реализовать замысловатый план знакомства со своим биологическим отцом. Проводя время с новой подругой и принимая участие в чужой авантюре, оба героя открывают для себя ценность родных и близких.

«Лістападзік» определил победителей

Награда за лучшую работу взрослого актера в детском фильме досталась Сонни ван Уттерену за роль в этой картине.

«Мое невероятное лето с Тесс» уже четырежды в нынешнем году признавался лучшим на кинофестивалях Германии, США, Чехии и Австралии.

Специальный приз жюри «Лістападзіка» достался индийскому фильму «Булбул может петь» режиссера Римы Дас. Булбул, Бони и Суман живут счастливой беспечной жизнью: играют под дождем, лазают по деревьям, купаются в реке. На пороге юности неразлучные друзья открывают в себе новые эмоции и дух бунтарства. Когда жители поселка пытаются преподать юным влюбленным урок морали, дружба подростков подвергается серьезным испытаниям.

«Лістападзік» определил победителей

Лента также была удостоена нескольких высоких наград азиатских кинофестивалей за лучшие роли и режиссуру.

Приз за лучшую детскую роль получила Эмили Бьерр, сыгравшая в киноленте канадского режиссера Женевьевы Дюлюд — Де Селль «Колония». После переезда на новое место жительства 12-летняя Милия переходит в другую школу. В неприветливой обстановке она чувствует потерянность и дискомфорт, школьные правила кажутся нелепицей. Она переживает первые победы и разочарования юности, проблемы свойственные взрослению. А с соседским мальчишкой вдруг находится много точек соприкосновения.

«Лістападзік» определил победителей

Минская награда стала очередной для киноленты — после признания судей на фестивалях Канады и Германии.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА