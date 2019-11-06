«Лістападзік» определил победителей

За три фестивальных дня в рамках конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік» показали восемь кинолент, три из которых признаны лучшими 5 ноября в кинотеатре «Пионер». Высшую награду присудили ленте из Нидерландов.

Золотой «Лістападзік» за лучший фильм — у киноработы режиссера Стивена Ваутерлода «Мое невероятное лето с Тесс» (Нидерланды, Германия) по мотивам книги Анны Вольц. Десятилетний Сэм проводит каникулы с семьей на голландском острове Терсхеллинг, его брат случайно получает травму ноги. Несчастье оборачивается для Сэма знакомством с девочкой Тесс, которая хочет реализовать замысловатый план знакомства со своим биологическим отцом. Проводя время с новой подругой и принимая участие в чужой авантюре, оба героя открывают для себя ценность родных и близких.

Награда за лучшую работу взрослого актера в детском фильме досталась Сонни ван Уттерену за роль в этой картине.

«Мое невероятное лето с Тесс» уже четырежды в нынешнем году признавался лучшим на кинофестивалях Германии, США, Чехии и Австралии.

Специальный приз жюри «Лістападзіка» достался индийскому фильму «Булбул может петь» режиссера Римы Дас. Булбул, Бони и Суман живут счастливой беспечной жизнью: играют под дождем, лазают по деревьям, купаются в реке. На пороге юности неразлучные друзья открывают в себе новые эмоции и дух бунтарства. Когда жители поселка пытаются преподать юным влюбленным урок морали, дружба подростков подвергается серьезным испытаниям.

Лента также была удостоена нескольких высоких наград азиатских кинофестивалей за лучшие роли и режиссуру.

Приз за лучшую детскую роль получила Эмили Бьерр, сыгравшая в киноленте канадского режиссера Женевьевы Дюлюд — Де Селль «Колония». После переезда на новое место жительства 12-летняя Милия переходит в другую школу. В неприветливой обстановке она чувствует потерянность и дискомфорт, школьные правила кажутся нелепицей. Она переживает первые победы и разочарования юности, проблемы свойственные взрослению. А с соседским мальчишкой вдруг находится много точек соприкосновения.

Минская награда стала очередной для киноленты — после признания судей на фестивалях Канады и Германии.