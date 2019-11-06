Главными проблемами белорусы считают экономические

Развитие экономики, низкие доходы, а также рост цен — три основные проблемы, которые стоят перед Беларусью, по мнению респондентов, опрошенных Белорусской аналитической мастерской (BAW).

В марте 2019 года Белорусская аналитическая мастерская (BAW), действующая в Варшаве под руководством профессора Андрея Вардомацкого, провела традиционный общенациональный репрезентативный опрос. Выборка составила – 1063 человека. Результатами опроса BAW поделилась с Thinktanks.by.

В частности, жителям нашей страны предлагалось назвать три основные проблемы, стоящие перед Беларусью. Выяснилось, что главными проблемами страны белорусы считают экономические. Развитие экономики, низкие доходы (зарплаты, пенсии), а также рост цен и инфляция вошли в Топ-3 основных белорусских проблем, по мнению респондентов. На четвертом месте также оказалась проблема экономического характера: «Безработица, отсутствие рабочих мест». Эта проблема, скорее всего, из области человеческого восприятия и соотнесения предлагаемой работы с низкой зарплатой, так как ни официальная статистика, ни базы вакансий сложностей с предоставлением работы не подтверждают. В пятерку проблем попадает также социальная — «система здравоохранения», которая, по мнению респондентов, явно оставляет желать лучшего.

В связи с тем, что основными трудностями белорусы считают экономические, Белорусская аналитическая мастерская привела данные в отношении оценки людьми экономического состояния страны: по сравнению с результатами опроса, полученными в декабре 2018 года, количество респондентов, оценивающих состояние Беларуси, как среднее уменьшилось с 54,4% до 49,4%. В то же время количество белорусов, характеризующих состояние экономики, как плохое, выросло с 37% в декабре до 42,9% в марте.

Представители Белорусской аналитической мастерской обращают внимание, что проблемы демократии, сохранения национальной культуры и независимости в ходе мартовского опроса не набрали и одного процента, оказавшись среди проблем-аутсайдеров. Впрочем, о том, какая проблематика наиболее актуальна для страны по версии соотечественников, можете судить сами.