На место основателя Microsoft в рейтинге Forbes поднялся президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.

Глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy, 70-летний Бернар Арно подвинул основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса со второй строчки в рейтинге Forbes.

Оценочная стоимость его состояния – 107 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем у Гейтса. Арно также считается самым богатым человеком в Европе.

Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,3 миллиарда долларов. На место Безоса в рейтинге не повлиял даже его разорительный развод с женой.