Новая норма вступит в силу с 24 апреля 2020 года.

В сообщении, размещенном на официальном сайте МАРТ, говорится, что такие изменения обусловлены необходимостью обезопасить внутренний рынок от небезопасной и некачественной продукции.

Нововведением предусматривается, что белорусам придется декларировать синтетические средства для стирки, которые ввозятся в страну из-за рубежа.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подчеркивают, что согласно постановлению Совмина от 18 октября 2019 года, в Беларуси вводится обязательное декларирование средств для стирки, к которым будут относиться стиральные порошки, гранулы, пасты, различные таблетки, блоки и жидкие средства.

Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления.