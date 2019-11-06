Аудиторская палата создана в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

«Сегодня проведено учредительное собрание с участием представителей аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей. Оно положило начало созданию первой саморегулируемой организации в нашей стране — Аудиторской палаты Республики Беларусь», — проинформировали в ведомстве.

В Минфине отметили, что создание Аудиторской палаты является серьезным шагом вперед для всего аудиторского сообщества, это переход на новую ступень развития аудита в Беларуси.

Как сообщалось, создание Аудиторской палаты было предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, которые Палата представителей приняла в декабре 2018 года. Аудиторская палата задумана как единый орган самоуправления аудиторских организаций и аудиторов — индивидуальных предпринимателей. Ее задачи — исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы.