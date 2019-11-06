Нападающий минского «Динамо» 34-летний Андрей Костицын стал новым капитаном «зубров», сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт ХК.

Данное решение совместно приняли генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков и тренерский штаб. Опытному и титулованному Костицыну предстоит быть примером для нового поколения белорусских хоккеистов. Отмечается также способность форварда помочь становлению молодых игроков и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который примут Минск и Рига.

В клубе просят команду и болельщиков поддержать нового капитана и сплотиться вокруг него, чтобы помочь «Динамо» с честью выйти из сложной ситуации.