Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года должны составить не менее $7,3 млрд. Это предусмотрено Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год (ОНДКП), утвержденными указом президента №402, текст которого размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, «в целях повышения экономической безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности Национальный банк совместно с правительством продолжит работу по поддержанию уровня международных резервных активов и улучшению их структуры путем погашения части валютных обязательств за счет использования недолговых источников».

На 1 октября 2019 года ЗВР Беларуси составили $8 млрд 830,9 млн. Таким образом, к 1 января 2021 года их сокращение может составить 17,3%.

По итогам января-сентября текущего года ЗВР Беларуси выросли на 23,4%. В то же время за сентябрь они уменьшились на $60,1 млн (на 0,7%).

В середине сентября Нацбанк предупредил, что уровень резервов, которые на 1 сентября достигли рекордных $8,89 млрд, в дальнейшем будет снижаться с учетом предстоящих выплат по внешнему долгу.

В 2018 году золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 2,2% — до $7 млрд 157,6 млн на 1 января 2019 года на фоне исполнения обязательств на сумму $5,7 млрд. НББ планировал сохранение ЗВР на уровне не менее $7,1 млрд к началу 2020 года с учетом предусмотренного в 2019 году исполнения обязательств в инвалюте на $4,85 млрд.

По данным Минфина, в 2020 году погашение государственного долга составит Br5,98 млрд ($2,66 млрд по прогнозному курсу Br2,25/$1), в том числе внешнего госдолга — Br3,74 млрд ($1,66 млрд).