Накануне в небе над Минском пролетел метеор.

Космический объект попал в объектив команды Astronominsk.

Об этом сообщает форум белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net.

По словам автора видео, сейчас с погодой в столице не очень, поэтому можно только 2-3 метеора «словить», и то не каждую ночь.

Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего из антирадианта. Блеск — 8.48м, — отметил пользователь.

Для справки:

Метеор – это явление, которое представляет собой сгорание метеорных тел, попадающих в атмосферу Земли. При большей интенсивности подобное явление именуется как болид.