В болгарской Плиске установили бюст Янки Купалы

В городе Плиска – древнейшей столице Болгарии – 1 ноября открылся бюст Янки Купалы. Расположился он во Дворе кириллицы, сообщает посольство нашей страны.

В церемонии принял участие посол Александр Лукашевич. Также приехала делегация Государственного литературного музея Янки Купалы, автор бюста скульптор Владимир Слободчиков и зампред Белорусского фонда культуры Анатолий Бутевич.

А также многочисленные гости, в том числе руководство ряда городов и областей Болгарии, народных депутатов и общественность.

По сложившейся во Дворе кириллицы традиции, постамент бюста был посыпан землей с родины Янки Купалы. Кроме того, от имени белорусской делегации к памятнику были возложены любимые цветы поэта – белые розы.

Александр Лукашевич зачитал благодарственное послание от белорусского Минкультуры автору и создателю Двора кириллицы – Карену Алексаняну. Меценату также была вручена грамота литературного музея имени Янки Купалы.

Кроме прочего, во время церемонии открытия бюста члены белорусской делегации декламировали стихи поэта на белорусском и болгарском языках.

Двор кириллицы создан армянином Кареном Алексаняном. За свои личные средства он приобрел около 8 тысяч квадратных метров земли, нанял строителей, архитекторов, болгарских и зарубежных художников.

В итоге пустующее поле превратилось в необычное место, посвященное кириллице, ее основателям, а также авторам, использовавшим данный алфавит.

В частности, в комплексе есть Аллея писателей. Она была открыта 1 ноября 2017 года. Первым творцом, чей бюст здесь установили, стал болгарский поэт Пейо Яворов.

В комплексе также предусмотрена стена с барельефами детских писателей. На ней ранее уже появилось изображение белорусского автора Янки Мавра.