«Штадлер» презентовал новые вагоны минского метро: возить пассажиров они начнут в 2020 году

ЗАО «Штадлер Минск» показало новые поезда для Минского метрополитена, которые начнут перевозить пассажиров «Автозаводской» линии столичной подземки уже в I квартале 2020 года. Об этом сообща БЕЛТА.

Договор о поставках новых поездов был подписан ещё в январе 2017 года. Он предусматривал поставку десяти поездов метро: шести четырёхвагонных и четырёх пятивагонных. До конца 2019 года метрополитен должен получить шесть составов, в то время как оставшиеся поезда будут доставлены в начале 2020 года. При этом два поезда уже находятся в электродепо «Могилёвское», а третий перегонят туда ночью 5 ноября. Оставшиеся три поезда, по словам директора «Штадлер Минск» Филиппа Бруннера, будут поставлены до конца ноября.

Стоит отметить, что минчан не должно смущать столь малое количество вагонов в поездах, поскольку составы будут сквозными. Поезда будут оснащены системами кондиционирования и местами для подзарядки электронных девайсов. Также в первых вагонах будут предусмотрены трапы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Тестовые испытания поездов продлятся до конца 2019 года, а уже в начале 2020 они будут приняты в эксплуатацию.