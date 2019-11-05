Если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой, правительство внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года, передает БЕЛТА.

По словам премьер-министра, с предприятиями, где зарплата была ниже Br400, уже практически разобрались. В стране осталось 9 организаций, не решивших эту проблему, и в правительстве знают, как будет исправляться ситуация. Следующий этап — разобраться с предприятиями, где средняя зарплата ниже Br500.

«Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему — последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц», — сказал премьер-министр.

Еще один вопрос, который беспокоит правительство, — растущий импорт продовольствия.

— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — отметил Сергей Румас.

На заседании премьер-министр подчеркнул, что ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП.