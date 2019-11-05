Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве утверждено постановлением Совета Министров от 4 ноября 2019 года №741, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Призыв планируется после издания соответствующего указа Президента. Руководители областных и Минского городского исполкомов совместно с военными комиссарами на основании указа разрабатывают планы призыва в областях и Минске. Создаются районные (городские) призывные комиссии.

О том, что нужно явиться на мероприятия по призыву, граждан оповещают через персональные повестки военного комиссариата, в которых указываются сроки явки.

Вручать повестку гражданам под расписку должны организации, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и (или) предоставляют ЖКУ, местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, учреждения образования. Указанные повестки могут вручаться гражданам по месту их работы.

Граждане обязаны явиться по повестке на мероприятия по призыву, а также для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Тем, кто не явился в установленные сроки на мероприятия по призыву по уважительным причинам, назначается другой день явки. Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих государственных органов и организаций.

В положении также прописаны случаи, когда предоставляется отсрочка от призыва.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.