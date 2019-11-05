Отчет Freedom House о свободе интернета. Беларусь на 48 месте

Среди проанализированных 65 стран ситуация со свободой доступа к всемирной сети лучше всего обстоит в Исландии.

Правительства по всему миру все чаще используют социальные сети для манипуляции на выборах и контроля над гражданами. Ряд стран продолжает заниматься построением «цифрового авторитаризма». Глобальная свобода Интернета снижается уже девятый год подряд, согласно отчету о свободе интернета, который был опубликован на сайте неправительственной организации Freedom House 5 ноября.

Помимо проблемы вмешательства иностранных режимов в выборы возникла новая угроза демократии – внутри ряда стран, когда лидеры-популисты, опираясь на своих сторонников в сети пытаются повлиять на внутреннюю политику. Согласно отчету, дезинформация была наиболее часто используемой тактикой. Власти в некоторых странах блокировали веб-сайты или закрывали доступ к Интернету в попытке удержать власть.

«Многие правительства считают, что в социальных сетях пропаганда работает лучше, чем цензура, – сказал Майк Абрамовиц, президент Freedom House. – Сторонники авторитарной власти и популисты по всему миру используют не только людей, но и компьютерные алгоритмы, чтобы победить на выборах, а также используют грубую силу, вместо правил, которые были созданы для обеспечения свободных и честных выборов».

Правительства в демократических странах следят за своими гражданами в Интернете, чтобы выявить потенциальные угрозы, а в некоторых случаях для подавления оппозиции. Freedom House нашел доказательства существования специальных программ надзора по надзору в социальных сетях в 40 из 65 стран, которые являлись предметом анализа.

«Если раньше все эти инструменты использовались самыми мощными в мире разведывательными агентствами, то сейчас они стали более доступными, – сказал Адриан Шахбаз, директор по исследованиям технологий Freedom House. – Достижения в области искусственного интеллекта способствуют развитию рынка наблюдения в социальных сетей, который сложно контролировать. Даже из стран, где существуют гарантии основным свободам поступают сообщения о злоупотреблениях».

В первую пятерку стран с самым свободным интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия. США находятся на седьмом месте. При составлении рейтинга учитывались три фактора: отсутствие препятствий к интернет-доступу, доступность контента и соблюдение прав пользователей.

Украина находится на 32 месте в глобальном рейтинге из 65 стран, Беларусь – на 48, Казахстан – на 50, за ним идет Россия. Лучше всего ситуация со свободой интернета обстоит в Армении и Грузии. Хуже всего – в Узбекистане.

Авторы доклада отмечают: среди 3,8 млрд жителей планеты, имеющих доступ к Интернету, 71% живет в странах, где за публикацию поста можно угодить за решетку, 65% живет в странах, где интернет-пользователи подвергались нападками или были убиты за свою деятельность в сети. 46% пользователей живут в странах, где доступ к соцсетям ограничен в той или иной степени.

Александр Яневский

Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной.