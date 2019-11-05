Японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на четырехдневную рабочую неделю. Результаты показали, что это положительно сказалось не только на работниках, но и на результатах компании.

Эксперимент проводился в августе, всем 2300 работникам дали дополнительный выходной в пятницу — при этом им не сокращали зарплату и не вычитали дни из отпуска.

По сравнению с августом 2018 года, продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).