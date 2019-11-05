Лошадь, спасенная из лесного пожара в американском штате Калифорния, вернулась в горящую конюшню, чтобы помочь другим лошадям. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, лошадь эвакуировали на безопасное расстояние от огня, однако она развернулась и помчалась к полыхающей конюшне, где были заперты другие лошади, в том числе жеребенок.

В результате почти всех животных с ранчо удалось спасти. Погибла лишь 28-летняя кобыла по кличке Майер, которую пришлось усыпить после того, как она сломала передние ноги во время галопа.

Лошади пострадали от лесного пожара, который охватил около семи квадратных километров на юге Калифорнии и привел к эвакуации тысяч жителей из городов Сими-Вэлли, Мурпарк и Таузанд-Окс. В тушении возгорания участвовали более 700 пожарных.