Наниматели все чаще высказывают недовольство качеством подготовки выпускников вузов и профтехучилищ, а образовательные учреждения обвиняют работодателей в отсутствии должного интереса и помощи в подготовке молодых специалистов.

Итог печален: на рынке труда растет дефицит квалифицированных кадров, а сотни выпускников при этом не могут найти работу.

Действующая Национальная система квалификаций (НСК) как механизм обеспечения экономики квалифицированными кадрами признана устаревшей.

Сегодня в Беларуси реализуется Проект «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси», финансируемый Европейским союзом и предусматривающий разработку 45 профессиональных стандартов.

Эксперт проекта Йове Янкуловский (Македония) уже более десяти лет оказывает помощь правительствам разных стран в организации работы секторальных советов квалификаций и разработке профстандартов.

— Чтобы дать работникам возможность получить компетенции, востребованные на рынке труда, в НСК будут внедрены новые элементы. Один из них – профессиональный стандарт, – говорит г-н Янкуловский. – В них будут четко прописаны требования рынка труда, чтобы система образования могла выпускать квалифицированных, полностью готовых к работе специалистов.

Йове Янкуловский. Фото: предоставлено проектом «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси»Система профессиональных стандартов позволит сформулировать актуальные требования работодателей к компетенциям работника, к системе образования и самостоятельному развитию работников.

Фактически, профессиональный стандарт – это документ, в котором закреплена характеристика квалификации, необходимой работнику для выполнения определенного вида профессиональной деятельности.

Зачем нужны профессиональные стандарты

…нанимателям

Разработку профессиональных стандартов проводят секторальные советы, в состав которых входят и представители работодателей.

Участие нанимателей в этом процессе позволит учесть все требования рынка труда к выпускникам учебных заведений. Это инструмент практического влияния работодателей на качество подготовки специалистов.

… учреждениям образования

Профессиональные стандарты – это мостик между работодателями и системой образования. На основании профстандартов будут разработаны образовательные стандарты, по которым будет вестись подготовка молодых специалистов. Это позволит образовательной системе лучше соответствовать потребностям рынка труда.

… абитуриентам и их родителям

Сегодня выбор специальности и учебного заведения будущие студенты зачастую не связывают с последующим трудоустройством. Профессиональные стандарты помогут абитуриентам и их родителям четко понять, какие функции и обязанности предполагает та или иная профессиональная деятельность, каких знаний и умений она потребует.

Опыт соседей – для нашего будущего

Пока создание секторальных советов и внедрение профессиональных стандартов ведется только в трех наиболее значимых в отечественной экономике областях: строительстве, машиностроении и сфере услуг.

— Сегодня в разработке находится десять стандартов, их готовность составляет более 50%, – говорит г-н Янкуловский. – Внедрение профстандартов – длительный процесс, они должны быть признаны в обществе, причем не только работодателями, но и студентами и их родителями.

Беларусь – не первая страна, которая вводит у себя профессиональные стандарты. Они применяются в странах ЕС и балтийских странах, переход к новым стандартам осуществляется и в государствах СНГ: России, Казахстане.

— Проект «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси» предоставляет стране возможность использовать опыт, накопленный другими государствами. Мы организуем для отечественных коммерческих предприятий и госорганов ознакомительные поездки за рубеж, где они сами могут увидеть, как внедрение профессиональных стандартов помогает работникам лучше понимать требования работодателей, а нанимателям – лучше выразить свои пожелания к образовательной системе, – говорит г-н Янкуловский.

Начальник управления организации и мотивации труда Министерства труда и занятости Республики Беларусь Юрий Горбацевич полагает, что профстандарты облегчат процедуру найма сотрудников организациями, а образовательные учреждения благодаря им получат целостную картину требований рынка труда.

— Работа по совершенствованию Национальной системы квалификаций активно ведется с 2014 года. Проект «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси» хорошо дополнил те мероприятия, которые уже осуществлялись Министерством труда, – говорит Юрий Горбацевич.

Профессиональные стандарты – это модернизированная тарифно-квалификационная характеристика, которая действует сейчас, но более объемная и содержательная.

— Например, профессиональный стандарт руководителя коммерческой организации, разработанный Министерством экономики, состоит из 168 страниц, – уточняет эксперт.

Диплом – не сразу, а по частям

— Сейчас основным документом, подтверждающим квалификацию специалиста, является диплом или свидетельство установленного образца. Но к 2025 г. предполагается создать Систему независимой оценки и сертификации квалификаций, которая даст возможность подтверждать неформальное образование. Это также позволит работникам частично подтверждать квалификацию, – говорит Юрий Горбацевич.

Например, молодой специалист, научившись самостоятельно катать роллы, может подтвердить свои умения и знания перед специальной комиссией, и ему будет присвоена квалификация «повар-сушист». В дальнейшем, он может расширить свои компетенции, получив квалификацию, допустим, «повар-соусье» или «овощного повара». Профессиональные стандарты дают специалисту возможность постепенно, по кирпичику, собрать частичные квалификации до полной.

Когда появятся первые результаты?

Впрочем, эффект от внедрения профстандартов мы почувствуем еще не скоро. В лучшем случае, это произойдет через пять-десять лет.

— Пока еще ведется разработка самих профессиональных стандартов, затем на их основе будут созданы образовательные стандарты и еще от двух до пяти лет понадобится, чтобы выучить по ним студентов вузов и профтехучилищ, — констатирует Юрий Горбацевич.

Будем надеяться, что проводимые мероприятия позволят в будущем обеспечить соответствие между потребностью экономики в кадрах и качественными показателями их подготовки.