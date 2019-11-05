Министр культуры Юрий Бондарь 5 ноября представил коллективу Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения культуры.

С сегодняшнего дня в должность вступил Александр Петрович, который ранее трудился директором Белорусского государственного академического музыкального театра.

Напомним, что на протяжении последний десяти лет Большим театром руководил Владимир Гридюшко, который покинул свой пост в связи с окончанием трудового контракта.

Новый директор Большого театра – минчанин, родился в 1957 году. Ранее работал директором Молодежного театра, заместителем директора Бегосфилармонии, с 2010-го – руководитель Музтеатра. В 2014-ом стал депутатом Мингорсовета, куда был переизбран и четыре года спустя.