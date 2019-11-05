Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт объяснила слова Александра Лукашенко о «чужих войнах».

Президент Беларуси ранее, давая интервью казахстанскому агентству «Хабар», упомянул многочисленные войны и заявил, что «это были не наши войны, мы тем не менее горя хлебнули».

Однако Эйсмонт утверждает, что слова руководителя страны о «не наших войнах» были вырваны из контекста. Слова о «чужих войнах» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал странными. Так как, по его словам, нельзя просто так бросать тень на подвиг предков — героев, которые защищали родину.

Медведев: «Наши отцы и деды защищали нашу землю, это никак не участие в чужих войнах. Поэтому мне очень странно слышать такие слова».

Эйсмонт пояснила, что президенту РБ уже известно о реакции Медведева на его слова.

По ее словам, суть данной фразы полностью искажена. Пресс-секретарь выразила уверенность, что не надо подробно разъяснять, что означает «все эти войны — не наши войны».

Эйсмонт: «Все предельно ясно: говоря об этом, глава государства имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия, — хватит!»

Также пресс-секретарь обращает внимание, что для премьер-министра РФ должны более странно выглядеть бесконечные переговоры по газу, нефти и даже продуктам питания, ведь РБ и РФ многое вместе прошли.

Эйсмонт призвала Москву и Минск решать актуальные вопросы, а не вспоминать «седые времена».

Пресс-секретарь главы нашего государства также задается вопросом: зачем и кому нужно сегодня поднимать эту тему? По словам Эйсмонт, всем известно об отношении Беларуси к истории.

Эйсмонт: «Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг вновь зазвучала. Или, может быть, нужно найти новый повод укусить?.. Однако это вопрос пока риторический».