Данные о кандидатах в депутаты можно узнать с помощью публичной кадастровой карты

Информацию о каждом кандидате в депутаты Палаты представителей с 1 ноября можно изучить на электронном ресурсе, оператором которого является Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.

Как рассказали в пресс-службе Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, на интерактивную карту, помимо прочей информации, нанесен слой «Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей». Согласно описанию, он отображает границы избирательных округов и местоположение окружных избирательных комиссий, а также содержит текстовое описание округов.

Чтобы воспользоваться информацией, нужно поставить отметку напротив названия слоя в разделе «Таблица содержания» в блоке справа от карты. Отобразятся границы округов и города (помечены красной точкой), где расположены избирательные комиссии.

Для того чтобы получить информацию о кандидатах в депутаты и избирательном округе, нужно кликнуть на город или на округ. Информация отобразится справа от таблицы. Сведения о кандидатах в депутаты доступны по ссылкам, которые ведут на сайт Центризбиркома, посвященный выборам.

Как отметили в пресс-службе, в избирательной гонке участвует 531 претендент на мандат в белорусский парламент. Возможность ознакомиться со всеми кандидатами со всей страны на Публичной кадастровой карте появилась впервые.