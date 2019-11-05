Некоторые жители столицы сообщали о том, что им пришли необычайно «тяжелые» жировки за сентябрь, хотя срок оплаты отопления по полной стоимости правительство ранее переносило.

Оплату за отопление по себестоимости в сентябре не взимали, сообщили Sputnik в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Некоторые минчане получили за сентябрь жировки с заметно выросшими суммами, в первую очередь за отопление. Граждане предположили, что дело может быть в полной оплате этой услуги «тунеядцами». Однако правительство переносило сроки применения этой меры — по себестоимости не занятые в экономике граждане должны оплачивать отопление только с мая следующего года.

Как сообщили Sputnik в ЦИК Мингорисполкома, с 1 февраля 2019 года «тунеядцы» оплачивают по себестоимости подогрев воды. Списки не занятых в экономике граждан формировали районные администрации.

«Одновременно вносили данные в параметры лицевых счетов в отношении граждан, отнесенных к гражданам, не занятым в экономике, в строгом соответствии с решениями, представленными администрациями районов Минска, для печати объявления на второй странице извещения», — отметили в организации.

Также в ЦИТ подчеркнули, что оплату за отопление по полному тарифу «за указанный период не взималась, в том числе за сентябрь 2019 года».

Напомнили в организации и о том, что сроки оплаты отопления по себестоимости перенесены правительством на 1 мая.