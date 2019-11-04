В Куропатах в воскресенье, 3 ноября 2019 года, массово задерживали активистов. Это произошло после традиционной акции «Дзяды», сообщает телеграм-канал «Абарона Курапатаў».

Произошли задержания возле ресторана «Поедем-поедим». Дмитрий Казакевич, один из активистов куропатской стражи, являющийся кандидатом в депутаты Палаты представителей, попытался попасть в ресторан под предлогом встречи там с потенциальными избирателями. Но охрана отреагировала крайне жестко и не пустила его на территорию.

На место также прибыла милиция, сотрудники в форме и в штатском задержали Казакевича, а также еще несколько из находившихся там активистов: Максима и Дениса Урбановичей, Виталия Трегубова, Валерия Рябцева, Иллариона Трусова. Всех отвезли в Боровлянское отделение милиции.

Трусов написал в Facebook, что его позже отпустили, как несовершеннолетнего, однако ему грозит помещение в спецучреждение закрытого типа, так как ему нет 18-ти, а за текущий год он уже получил 4 административных протокола. Освободившись, молодой человек поехал в больницу, так как ему «отжали ногу».

Казакевич после 8 вечера также сообщил, что его отпустили с 2-мя протоколами — за неподчинение сотруднику милиции и мелкое хулиганство.

Остальные активисты, согласно имеющейся информации, остаются под стражей.