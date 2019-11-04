Брестский областной суд приговорил 38-летнюю гражданку России к 17 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщили в суде.

Москвичка была задержана 2 мая 2019 в пункте пропуска «Домачево». Она ехала из Польши на автомобиле Chrysler и выбрала красный коридор, чтобы задекларировать электросамокат и напольный кондиционер. При осмотре автомобиля белорусские таможенники и пограничники обнаружили незадекларированный товар, а потом извлекли из автомобиля более 100 килограммов наркотиков: экстази и гашиша.

Судом россиянка признана виновной в хранении, перевозке, а также перемещении через таможенную границу наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, ей назначено 17 лет исправительной колонии.

Как следует из материалов дела, на границе у нее из багажника автомобиля извлекли 100 полимерных упаковок с МДМА, общей массой 99 799,89 грамма, а также две полимерных упаковки с гашишем, общей массой 357,05 грамма.

По оценкам оперативников, это самая крупная партия психотропных веществ, которую изъяли на белорусско-польской границе за последние 25 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суд.