На вторник, 5 ноября 2019 года, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение, так будет сильный ветер, порывы местами могут достигнуть 15–18 метров в секунду. Об этом проинформировали в Республиканском гидрометцентре.

В этот день ожидается облачно с прояснениями. Почти по всей стране ночью и утром пройдут кратковременные дожди. Днем осадки будут в некоторых районах. Ветер ожидается южный, юго-западный 5–10 метров в секунду, порывы составят до 14 метров в секунду. В отдельных районах — 15–18 метров в секунду. Воздух днем может прогреться до +16 градусов Цельсия.

Нужно отметить, что порывистый ветер будет сохраняться в Республике Беларусь еще 2 суток.