3 ноября в Минске от метро «Парк Челюскинцев» в Куропаты прошло традиционное шествие на Дзяды — день памяти предков. В Куропатах — месте массовых расстрелов сталинских времен — состоялся митинг, который организовала Консервативно-христианская партия БНФ.

Прямую видеотрансляцию проводили «Белсат» и «Радыё Свабода».

Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.

По словам очевидцев, правоохранители фиксировали номера машин, которые сигналили в знак поддержки акции, после останавливали машины и за что-то штрафовали, сообщило Радыё Свабода.