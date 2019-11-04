4 ноября православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери.

О происхождении этой иконы ходит много легенд.

Согласно старинным преданиям, в далёком 1579 году девятилетней Матроне приснилась Дева Мария, которая показала девочке, где находится икона.

Икону девочка обнаружила под завалами сгоревшего дома. Несмотря на то, что дом сгорел дотла, икона осталась целой.

В чем помогает Казанская икона Божьей Матери

Лик Богоматери помогает людям обрести свой истинный путь.

К этой иконе можно обращаться с самыми разными молитвами.

Считается, что икона Божьей Матери помогает излечить любые недуги. Чаще всего к лику Божьей Матери обращаются, чтобы избавиться от болезней глаз.

К иконе можно обращаться, чтобы найти правильный путь, принять верное решение, духовно прозреть или справиться с печалью.

Согласно народным поверьям, молодым нужно помолиться иконе перед свадьбой.

Считается, что святой образ Божьей Матери укрепляет брак и обеспечивает благополучие семьи.

Что запрещено делать в этот день:

Сквернословить, выяснять отношения с близкими;

Менять место жительства;

Заниматься физическим трудом, особенно убирать и стирать;

Одалживать деньги;

Допускать негативные мысли;

Продавать имущество;

Горевать об умерших.

Где в Минске можно поклониться Казанской иконе Божьей Матери?

Несколько образов Казанской Божией Матери хранятся в Свято-Духовом кафедральном соборе.