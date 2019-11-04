В результате пиратского нападения было похищено 9 моряков с норвежского судна MV Bonita. Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям.

Норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland подверглось нападению пиратов у берегов Бенина. В результате нападения было похищено 9 членов экипажа, сообщила в воскресенье, 3 ноября судоходная компания.

Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям, судно встало на якоре в порту города Котону. «Мы действуем согласно плану мероприятий в чрезвычайной ситуации и находимся в контакте с соответствующими ведомствами. Семьи похищенных моряков были проинформированы компанией Ugland», — говорится в сообщении судоходной компании.