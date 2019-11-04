Наказание за наркоторговлю должно быть справедливым, учитывающим каждую индивидуальную ситуацию. Такое мнение высказала глава Администрации президента Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Женщины из движения «Матери 328″, с которыми я встречалась, знают, что их дети совершили преступление и виноваты, они понимают, что дети должны быть наказы. Но наказание должно быть соразмерным и адекватным преступлению. А ведь главное в политике нашей страны и в политике президента — это справедливость. Все должно быть справедливо, дела должны рассматриваться четко и объективно, чтобы ни у кого не было сомнений», — считает Наталья Кочанова.

Также она согласилась с тем, что в некоторых ситуациях можно индивидуально подойти к наказанию. «В этом году по теме наркотиков в Администрацию президента поступило более 120 обращений. Кроме того, по поручению главы государства мы проводили встречи с людьми, которые высказывали свои предложения. Абсолютно все вопросы и предложения были озвучены на совещании с президентом. Акцент был сделан на то, что наркоторговцы и распространители должны быть жестко наказаны: это преступление против личности, против нашего народа. Что касается молодежи (несовершеннолетних ребят, которые волей судьбы оказались втянуты в преступление), то тут надо индивидуально подходить. Глава государства поставил задачу разобраться детально по всем вопросам и в кратчайшие сроки внести предложения на рассмотрение президента», — пояснила она.

В то же время должна вестись профилактическая работа в данном направлении, причем комплексно и со стороны сразу нескольких ведомств. «Должно работать Министерство образования: это воспитательная работа, деятельность в учебных заведениях. Это Министерство здравоохранения: наркозависимость приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Несомненно, это и правоохранительные органы: они видят, чем заканчивается употребление наркотиков (осуждение либо летальные исходы). Конечно, это и семья. Иногда родители думают, что если ребенок хорошо учится, побеждает в олимпиадах, то проблем быть не может. Но порой они появляются. Так что настороженность должна быть в том числе и у родителей», — подчеркнула Наталья Кочанова.