Во вторник 29 октября на острове Пхукет в Таиланде пропал турист из Беларуси. В результате поисков в субботу 2 ноября в воде было найдено тело. По всем признакам, это и есть пропавший, пишет издание Phuket News.

Как сообщается, наш 31-летний соотечественник приехал на курорт вместе с 29-летней спутницей. Они заселились в один из отелей и в тот же день отправились на пляж Най-Тон. Женщина находилась на берегу, а мужчина долго оставался в воде. Он продолжал плавать даже когда стало садиться солнце. Спустя какое-то время спутница заметила, что его не видно, и подняла тревогу.

Поиски начались в тот же вечер, но из-за темноты были отложены до утра. Спасатели, волонтеры и сотрудники местного национального парка продолжали работать несколько дней. В том числе был задействован вертолет Королевского флота.

Наконец в субботу утром поисковики обнаружили тело, прибитое волнами к камням на берегу. И хотя потребуется еще официальное подтверждение, по всем внешним приметам, это и есть пропавший белорус, пишет издание.