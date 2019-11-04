3 ноября в Уфе минское «Динамо» в рамках регулярного сезона КХЛ встречалось с местным «Салаватом Юлаевым» и потерпело разгромное поражение — 1:9 (0:4, 1:3, 0:2), сообщают Naviny.by.

Это поражение — самое крупное за время выступления белорусской команды в КХЛ. Прежний антирекорд — 1:8 (17 января 2016 года в выездном матче против омского «Авангарда»).

Для «Динамо» это поражение стало одиннадцатым подряд. Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта повторила антирекорд, установленный в сентябре-октябре прошлого года при руководстве Горди Дуайера. Та серия без побед привела к отставке Дуайера.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» после 24 матчей имеет 18 очков и занимает предпоследнее 12-е место.

Следующий матч «зубры» проведут 12 ноября в Минске против нижегородского «Торпедо».