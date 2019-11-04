Беларусь выступила с критикой деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ), считает его деятельность политизированной и репрессивной.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси, 1 ноября постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по докладу Совета ООН по правам человека

«Белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми «сюжетами», — отметили в пресс-службе.

По словам Рыбакова, СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

Кроме того, руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.

Вместе с тем, Рыбаков в своем выступлении подтвердил важность СПЧ в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.

«Глава белорусской миссии выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения», — продолжили в пресс-службе.

Как сообщалось, официальный Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, который начал действовать с 1 ноября 2012 года. Поводом для введения института спецдокладчика по Беларуси стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. Белорусские власти подчеркивают политизированный характер института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.