Компания Apple решила заблокировать интернет на старых моделях iPhone, которые были выпущены до 2012 года. Для того, чтобы этого избежать, пользователям предлагают обновить свои устройства до последней версии iOS. Об этом сообщает CNN.

Угроза остаться без доступа к интернету касается только обладателей гаджетов, произведённых до 2012 года. Эти пользователи должны обновить свои устройства.

В случае, если обладатели старых iPhone не обновят свои устройства до последней версии iOS, то они останутся без доступа в интернет.

По словам компании, переустановка ПО необходима из-за того, что приблизительно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.