БАТЭ дома потерпел болезненное поражение от «Ислочи» в матче 27-го тура чемпионата страны — 2:4.

Борисовчане с 61 очком идут вторыми в турнирной таблице, у «волков» 45 баллов и пятая позиция.

БАТЭ — ИСЛОЧЬ — 2:4

БОРИСОВ. 3 ноября. «Борисов-Арена». 19.45. 3720 зрителей.

Судьи — Д.Дмитриев (Фаниполь), А.Вашкевич (Молодечно), А.Филиппович (Столбцы).

БАТЭ: Черник — Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Милич, 70), Копитович, Скавыш (Туоминен, 84), Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), Бага (Мукам, 73).

Запасные: Чичкан, Березкин, Волков, Симович.

ИСЛОЧЬ: Хаткевич — Шагойко (Адамс, 46), Рахманов, Янушкевич, Быченок, Макаров, Глеб (к) (Рекиш, 75), Карпович, Стивен, Макась (Тео, 85), Янсане.

Запасные: Василючек, Папуш, Банович, Патоцкий.

ГОЛЫ: 0:1 — Макась (6). 1:1 — Драгун (25). 2:1 — Скавыш (40). 2:2 — Макась (47). 2:3 — Янсане (69). 2:4 — Стивен (72).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Янсане (89).