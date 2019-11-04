19 ноября во Дворце наций в Женеве состоится концерт группы «J:Морс», который станет главным культурным мероприятием акции, приуроченной к 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН в Женеве.

«J:Морс» станет первым белорусским поп/рок-коллективом, который выступит во Дворце наций, где находится Отделение ООН в Женеве. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации белорусов в Швейцарии и ЮНИСЕФ. Лидер группы Владимир Пугач с 2014 года является Послом доброй воли ЮНИСЕФ и около 15 лет участвует в проектах организации в Беларуси.

Концерт также призван содействовать объединению белорусов, проживающих в Швейцарии. Вход на мероприятие бесплатный. Чтобы попасть на него, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://reg.unog.ch/event/32536/ и получить подтверждение.

Выступление в Женеве станет частью большого юбилейного тура «J:Морс» с программой «20 лет. Полёт норм!», в рамках которого уже состоялись концерты в Минске, Могилеве, Солигорске, Бресте, Жодино, Ляховичах и Полоцке. Далее «J:Морс» выступят в Новополоцке (9.11), Витебске (10.11), Мозыре (14.11), Гомеле (15.11), Москве (21.11), Гродно (24.11), Речице (28.11).