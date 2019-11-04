В проект бюджета Беларуси на 2020 год заложено снижение госдотаций на общественный транспорт. В будущем году государство намерено потратить на это всего 93,6% от уровня 2019 года. В абсолютном выражении субсидирование общественного транспорта сокращается на 22,6 млн рублей: с 315,1 млн до 292,5 млн.

Таким образом, правительство сэкономит на городских пассажирских перевозках больше $10 млн. Регионы этого не заметят: туда планируется направить даже больше денег, чем раньше, а доля субсидирования сохранится на уровне 20%. А вот минчанам в 2020 году, судя по всему, придётся больше платить за талончики и за жетончики метро.

Последний раз проезд в общественном транспорте дорожал в Минске в 2017 году. По данным на 2018 год, жители столицы оплачивали около 60% от реальной стоимость талончиков и около 75% от реальной стоимости жетонов метро, остальное субсидировало государство. В 2020 году ситуация изменится: доля госсубсидий снизится до 30% для автобусных перевозок, до 35% для перевозок электротранспортом и до 10% для метрополитена.

За счёт чего транспортные организации будут закрывать дыру, образующуюся с сокращением госсубсидий. Можно, конечно, пытаться сокращать затраты. Но на поверхности лежит другой ответ: придётся поднимать стоимость проезда.