Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Петр Маманович на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи «Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития», передает БЕЛТА.

«Дальнейшее развитие системы мгновенных платежей планируется за счет расширения категорий пользователей. Это объекты торговли и сервиса, физические лица, которым будет предоставлен сервис для формирований платежных инструкций с использованием мобильного приложения», — сказал Петр Маманович.