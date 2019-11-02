Белорусский исполнитель Руслан Алехно не прошел слепое прослушивание российского музыкального шоу «Голос», которое транслирует «Первый канал».

В качестве продюсеров в шоу выступили Полина Гагарина, Константин Меладзе, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Ни один из них не повернулся к Алехно, исполнявшему песню Яака Йоалы «Подберу музыку», передает Sputnik.by. Некоторые продюсеры после выступления 38-летнего конкурсанта отметили, что просто заслушались и забыли нажать кнопку.

Сам Алехно аргументировал свое участие в шоу тем, хотел напомнить о себе.

«Я люблю делать себе вызовы, люблю состояние борьбы. Для меня «Голос» — возможность о себе напомнить», — говорит он сам в своей видеовизитке.

Руслан Алехно — обладатель различных музыкальных наград, в том числе и международных.