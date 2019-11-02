В этом году Беларусь рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.

Об этом заявил глава белорусского Минфина Максим Ермолович на «Октябрьском экономическом форуме» в Минске.

«Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 млн долларов», — цитирует Ермоловича ТАСС.

По его словам, Минск надеется, что до конца текущего года «удастся завершить процедуры по получению этих средств».