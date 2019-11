View this post on Instagram

⚡️⚡️⚡️ Я не знаю в курсе вы этого ужаса или нет.. Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019» в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне 😱 Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации… Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются. Этим делом занимается мой адвокат Анатолий Кучерена, в сторис вы можете посмотреть его официальное заявление и подробности этой вопиющей истории. Уважаемые СМИ, я прошу вас не тревожить моих родных, все вопросы через адвоката @anatoly_kucherena 🙏🏻