Российская актриса Кристина Асмус обнаружила свою фотографию на могильной плите. После этого ее самочувствие значительно ухудшилось. Она даже отменила съемки. Ситуацию артистка прокомментировала в социальной сети Instagram, пишет mir24.tv.

Портрет артистки на надгробии представили участники выставки ритуальных услуг «Некрополь», которая проходит на ВДНХ. По словам Асмус, появление фото могильного камня в интернете довело ее родных и друзей до истерики.

«Я не знаю в курсе вы этого ужаса или нет. Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг «Некрополь-2019» в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне. Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации… Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», – написала артистка в своем Instagram.

Асмус призналась, что на почве переживаний у нее сильно ухудшилось самочувствие, начались головные боли. Чтобы разрешить эту ситуацию, актриса обратилась за помощью к своему адвокату.