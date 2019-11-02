Около девяти часов утра 2 ноября на третьем километре автодороги Желудок — Кукини произошла смертельная авария.

Как сообщают Naviny.by cо ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, автомобиль «Ауди» вынесло с дороги на правую по ходу движения обочину и он врезался в придорожное дерево.

При столкновении удар пришелся на ту сторону автомобиля, где находится место водителя — находившаяся за рулем 39-летняя беременная женщина скончалась на месте аварии.

На месте ЧП работают специалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.