По итогам первых шести месяцев 2019 года банковскими работниками страны было выявлено 398 поддельных денежных знаков, из которых 396 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты. Об этом сообщили в Нацбанке.

Основное количество поддельных дензнаков традиционно составили доллары США – 40,9 процента. Доля российских рублей составила 30,4 процента, евро – 21,9 процента, белорусских рублей – 4,3 процента, других валют – 2,5 процента. При этом все количество поддельных монет составили две монеты номиналом 2 евро.

В Минске выявлено 47 процентов всех поддельных дензнаков, в областях – в пределах 4,3-11,1 процента. Всего их изъяли из обращения в 41 населенном пункте.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее число найденных фальшивок уменьшилось на 6,6 процента. Количество долларов США снизилось на 30 процентов. А вот евро показали прирост на 58,2 процента.

Число поддельных российских рублей увеличилось незначительно – на 4,3 процента, а белорусских (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось в абсолютном выражении на 7 штук.