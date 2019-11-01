31 октября компания Netflix представила расширенный вариант трейлера сериала «Ведьмак», снятого по книгам польского писателя Анджея Сапковского.

Также сегодня была названа новая дата выхода сериала – 20 декабря. Раньше релиз был запланирован на 16 декабря.

Первый сезон будет восьмисерийным и выйдет в один день.

Исполнителем главной роли стал британский актер Генри Кавилл, известность которому принесла роль Супермена.

Также вышел трейлер «Ведьмака» на белорусском языке (второе видео), озвучка – студии Gavarun.by.