Его обращение опубликовано на сайте театра. Как объяснил гендиректор, он оставил должность в связи с окончанием трудового контракта.

«С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси — театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий — все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной. Спасибо за ваше трудолюбие, творческий подход, твёрдость, целеустремлённость, неравнодушное отношение и искреннюю любовь к театру. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом, сплоченной командой и добрыми друзьями», — написал директор театра.

Владимир Гридюшко родился в 1958 году. Начал свою карьеру в комсомоле, являлся секретарем ЦК ЛКСМ БССР.

С 1992 г. по 2001 г. возглавлял общественное объединение «Белорусский фонд социальной поддержки детей и подростков «Мы — детям». В 2001—2003 годах работал советником посольства Беларуси в Болгарии. В 2003—2009 годах являлся заместителем министра культуры. Должность генерального директора Большого театра Беларуси занимал с 2009 года.

В 2016 году Владимир Гридюшко награжден медалью Франциска Скорины.